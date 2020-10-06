كريكو: نبذ العنف ضد الأطفال واستغلالهم محور اهتمام مشروع تعديل الدستوري
قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة أن نبذ العنف ضد الأطفال واستغلالهم محور اهتمام مشروع تعديل الدستوري ضمن أحكام المادة 71 منه.
وأضافت الوزيرة خلال زيارتها إلى ولاية الطارف، أن حماية الطفل مسؤولية الأسرة والدولة على حد سواء.
وأشارت الوزيرة، إلى أن ظاهرة الإختطاف دخيلة علينا وعلى المجتمع المدني المساهمة في التصدي لها
وشددت كريكرو على أن المصلحة العليا للطفل محل إجراءات سيادية ضمن أحطام مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف.
خاصة وأن النصوص الجزائرية تتوافق والمواثيق الدولية لاعلاء المصلحة العليا للطفل.
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