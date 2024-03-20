كريكو: نهدف إلى تحقيق إدماج حقيقي شامل لذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، بالعاصمة، أنّ استراتيجية القطاع تهدف إلى تحقيق إدماج حقيقي لذوي الاحتاجات في شتى المجالات.

وأشارت الوزيرة، لدى إشرافها على مراسم افتتاح معرض فني خاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. ضمّ أجنحة خاصة بإبداعات فنية ومنتجات حرفية من صناعة أنامل ذوي الهمم بقصر رياس البحر (حصن 23). إلى أنّ التظاهرة كشفت مجدداً أنّ ذوي الهمم يتمتعون بقدرات ومؤهلات في تخصصات مختلفة. مضيفةً أنّه سيتم العمل على مستوى القطاع من خلال مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة على بلورة هذه القدرات بالتنسيق مع قطاعي التكوين والتعليم المهنيين والثقافة والفنون.

وتابعت “هذا المعرض الفني المنظم بالتنسيق مع وزارة الثقافة والفنون، يدخل في إطار استراتيجية القطاع. بهدف إدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية”، مشيدة بالمناسبة بإبداعات المشاركين في هذا المعرض.

كما أشارت إلى أنّ هذا المعرض ذيضمّ عيّنة من النساء من ذوي الهمم اللائي اندمجن في هذا المجال. وتحصلن على قروض من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتجسيد مشاريعهن المصغرة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعرض تضمن إبداعات و إنجازات فنية ملفتة لذوي الهمم من ذكور وإناث. في فنون الزخرفة والرسم على الزجاج والخشب والطرز والخياطة والطبخ وصناعة الأثاث. إضافة إلى ورشات لترقيع شباك الصيد والرسكلة والرسم وصناعة الحلي وغيرها من الورشات التي تبرز مهارات وإبداعات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت كريكو أنّه تم خلال اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة (14 مارس). “إبراز استراتيجية القطاع لإدماج هذه الفئة من المجتمع في المجال الاقتصادي. وذلك من خلال إطلاق الدليل الالكتروني لتوجيه ذوي الهمم للانخراط في مشاريع مصغرة ومكيفة”.

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