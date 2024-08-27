كريكو: هياكل جديدة لتعزيز مؤسسات التربية لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، على لقاء تنسيقي. مع مدراء النشاط الاجتماعي عبر الولايات للوقوف على آخر تحضيرات الدخول المدرسي. بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

في كلمة لها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الأطفال من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة في أحسن الظروف. سيما ما تعلق بالجوانب التربوية والبيداغوجية مع توفير الوسائل التعليمية اللازمة. فضلاً على تدابير المرافقة النفسية والاجتماعية لهذه الفئة.

وأشارت كريكو إلى أن القطاع يتكفل بما يقارب 34 ألف طفل من مختلف الإعاقات. موزعين على 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص تابعة للقطاع و18 ملحقة. مدعمة بالتجهيزات البيداغوجية الضرورية حسب طبيعة الإعاقة. إلى جانب ما يفوق 1300 قسم خاص.

كما كشفت الوزيرة، أنه سيتم مع الدخول المدرسي المقبل توفير هياكل جديدة لتعزيز مؤسسات التربية والتعليم المتخصص التابعة للقطاع. مدعمة بالوسائل البيداغوجية اللازمة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تسهيل التحصيل الدراسي لهذه الفئة.

وبخصوص التأطير، أشارت الوزيرة إلى أنه يضم أساتذة ومربين متخصصين للتكفل البيداغوجي. إلى جانب أخصائيين نفسانيين واجتماعيين للسهر على المرافقة النفسية والإجتماعية لهؤلاء الأطفال.

كما أشارت كريكو، إلى عملية توزيع أزيد من 180 ألف حقيبة مدرسية بلوازمها لفائدة أطفال من عائلات معوزة تحسبا للدخول المدرسي القادم. مشيرة إلى دور الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني في تحديد إحتياجات العائلات المعوزة.