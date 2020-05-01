كريكو وبن حبيلس تشرفان من تندوف على إطلاق قافلة تضامنية للمخيمات الصحراوية

أخبار الجزائر
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كريكو وبن حبيلس تشرفان من تندوف على إطلاق قافلة تضامنية للمخيمات الصحراوية
بقلم لجرب محمد

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ووالي ولاية تندوف على إعطاء إشارة انطلاق قافلة مساعدات غذائية و طبية موجهة لمخيمات اللاجئين الصحراويين.
القافة تضم 14 شاحنة منها 09 شاحنات مقطورة محملة بحوالي 154 طن من المساعدات الغذائية و 263100 وحدة من المستلزمات الطبية والصيدلانية.


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