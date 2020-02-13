كريكو وزيتوني يزوران المعلم التذكاري المخلد للتفجيرات النووية برقان

زارت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، ووزير المجاهدين، الطيب زيتوني، المعلم التذكاري المخلد للتفجيرات النووية بساحة الشهداء بوسط رقان.

وقام الوزيران بوضع اكليلا من الزهور، وقراءة الفاتحة على روح ضحايا الحادثة الأليمة.

يأتي هذا في إطار إحياء ذكرى التفجيرات النووية الأليمة بمنطقة رقان المصادفة لـ 13 فيفري.

كما زار الوزيران معرضا لمنتوجات مؤسسات المستفيدين من قروض ANGEM.

وأعطت كريكو تعليمات بضرورة دعم الأسرة المنتجة بالمنطقة، ومرافقة المستفيدين للتنظم والتهيكل في تعاونيات لتسهيل عملية التسويق والترويج للمنتوجات.

للاشارة وكالة تسيير القرض المصغر التابعة لوزارة التضامن الوطني مولت ما يقارب مليون موسسة.

وتم خلق من خلالها ما يزيد عن مليون و300 ألف منصب شغل، في إطار سياسة الوزارة لمساعدة المحتاجين.

وأعطت الوزيرة إشارة انطلاق دورة تكوينية، لفائدة المستفيدين من قروض ANGEM في مجال تكوين وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.