كريكو: 32% من قروض وكالة تسيير القرض المصغر مخصصة للمرأة الريفية

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن 32% من قروض الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مخصصة للمرأة الريفية.

وفي الكلمة التي ألقتها كوثر كريكو خلال ندوة وطنية حول المرأة الريفية، أفادت أن تأطير نشاطات المرأة المقاولاتية بلغ 64%.

وأشارت أن 10 بالمئة موجهة للمرأة الريفية من مجموع قروض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

وبواقع 18.8 بالمئة فقط في 2019، و19.7 في 9 اشهر الاولى من 2020.

وتتوزع نشاطات المستفيدات من وكالة القرض المصغر على سبيل المثال 12.56 في المجال الفلاحي، 42.59 في مجال المؤسسات الصغيرة جدا.

بالإضافة الى و35.08 في مجال الحرف، 9.4 في مجال الخدمات –تضيف وزيرة التضامن-.