كريكو: 64 % من قروض أونجام موجهة للماكثات بالبيت

كشف وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو، اليوم الاثنين، أن 64 بالمائة من المستفيدات من القرض المصغر ” أونجام” ماكثات بالبيت.

و أوضحت الوزيرة للإذاعة الوطنية، أن البرنامج الوطني لدعم المرأة و خصوصا تلك الماكثة بالبيت ينص على دعم الاستقلالية الاقتصادية للمرأة الريفية.

وهذا عن طريق الدعم و المرافقة والتكوين باعتباره حجر الزاوية في هذه الإستراتيجية و كانت النتيجة بأن 64 بالمائة من المشاريع المصغرة المدعمة من قبل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر خصصت لصالح المرأة الماكثة بالبيت.

و بخصوص هذا البرنامج أوضحت الوزيرة أنه ينسجم مع الرؤية العامة المحددة من قبل رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء و المنعقد في جانفي 2021.

حيث أعطى تعليمات واضحة تنص على ضرورة تكثيف برنامج الحكومة الموجه لدعم انخراط المرأة الماكثة بالبيت في الإنتاج الوطني.

بالمقابل أكدت وزيرة التضامن، إن الرقمنة من أبرز الركائز التي تقوم عليها إستراتيجية القطاع.

حيث أعلنت عن إنشاء عديد المنصات الالكترونية خلال الأزمة الصحية، ومنها منصة خاصة بالاستشارة الأسرية وتقديم خدمات للأطفال و العائلات.

و أشارت أيضا إلى إنشاء منصة رقمية ثانية تعنى بالتبليغ عن الأشخاص في وضع صعب وبدون مأوى.

بالاضافة الى منصة ثالثة للتبليغ عن فئة المسنين، ورابعة تتكفل بكيفية التسجيل والترويج لمنتجات المرأة الماكثة بالبيت.

الى جانب ذالك، وجّهت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة خالص التحية و العرفان للمرأة الجزائرية.

وذلك عشية انطلاق الفعاليات الخاصة بإحياء اليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن مارس.

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