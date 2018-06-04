كريمة اقتحمت عالم الصّيد في مهنة هي حكر على الرجال

قالت البحّارة كريمة دايخي، إنّ الحاجة تدفع إلى العمل والإختراع والتفكير في ممارسة أي مهنة شريفة لكسب القوت وتربية الأولاد.

المرأة كريمة دايخي تحدّت واكتسحت عالم الصيد،

وواصلت مشوار زوجها المتوفّي وهي من عائلة صيّادين ما جعلها تحتكر هذا المجال. وحتّى أولادها معها في هذا الميدان.

وقالت كريمة خلال نزولها ضيفة على بلاطو “النهار”، إنّ المجتمع لا يتقبل فكرة المرأة تكون صياد.

مؤكّدة أنّ مهنة الصّيد هي مهنة ليست بالسهلة بالنظر للصّعوبات التي يواجهها الصيّاد أثناء نزوله للبحر خاصة خلال التقلبات الجوية.