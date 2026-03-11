قتيلان و4 جرحى في حادثي مرور منفصلين بوهران

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية وهران حادثي مرور منفصلين أسفرا عن وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

ففي الحادث الأول، تدخلت وحدات الحماية المدنية على الساعة 15:46 إثر اصطدام بين دراجة نارية وشاحنة على مستوى الطريق الولائي رقم 41 ببلدية حاسي بونيف، دائرة بئر الجير حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص مجهول الهوية بعين المكان، إضافة إلى إصابة رجل يبلغ من العمر نحو 40 سنة تم إسعافه ونقله إلى مستشفى أول نوفمبر بإيسطو، فيما حولت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.

أما الحادث الثاني، فقد وقع على الساعة 16:47 نتيجة اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 02 ببلدية ودائرة بوتليليس خلف وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي 46 سنة، إلى جانب إصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و42 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات ببوتليليس، بينما حولت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.

كريمة سوا