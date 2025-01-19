كريمة طالب: “المنتخب عجز عن بلوغ الدور الثاني للمونديال حتى في أعز أيامه”

حاولت رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، كريمة طالب، التخفيف من حدة الخيبة في مونديال 2025، مبرزة بأن منتخب اليد، في أعز أيامه لم ينجح في بلوغ الدور الرئيسي.

وقالت كريمة طالب، حول هذه النقطة: “ليس من السهل أن تعود على الصعيد العالمي. الجزائر في أعز حالاتها لم تعبر إلى الدور الثاني من المونديال”.

وأضافت ذات المتحدث، في تصريحات خصت بها “النهار تي في” اليوم السبت: “هدفنا الأول كان العودة على الصعيد القاري، وتحقق ذلك، وكنا نائب بطل”.

وختمت حول الإخفاق في مونديال 2025: “على الصعيد العالمي. يجب أن تكون هناك استراتيجية وتخطيط واعادة هيكلة كرة اليد من الفئات الشبانية والفرق وبرنامج كبير.. حتى تصل للمستوى العالمي يجب توفر إمكانيات خاصة”.

للإشارة فإن منتخب كرة اليد، سبق له وأن بلغ ثمن نهائي مونديال 1995 الذي جرى باسلندا، وذلك عقب تحقيقه لأول انتصار في المحفل العالمي لليد الجزائري، على منتخب الدنمارك بنتيجة 25/24.

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