كريمة طالب تلتقي نائب رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد

التقت صبيحة اليوم الاثنين، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، كريمة طالب، بنائب رئيس الكونفدرالية الإفريقية للعبة مدحت البلتاجي.

وكشفت الاتحادية، بأن جلسة عمل جمعت الثنائي صبيحة اليوم، بمقر الرابطة الجهوية وهران، بحضور رئيس الرابطة الجهوية لوهران بونادر ابراهيم. والعضو الفيدرالي عصام بن قدور وحالم احمد مدير المنتخبات الوطنية.

كما أبرز ذات المصدر أن جلسة العمل تمحورت، حول آخر رتوشات تنظيم كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس شهر أفريل 2024 بمدينة الباهية.

