كريمة طالب: “كرة اليد مريضة ولا يمكن معالجتها في سنة أو اثنين”

أكدت كريمة طالب، رئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، بأن الكرة الصغيرة في الجزائر، مريضة منذ سنوات، ولا يمكن معالجتها في ظرف قياسي.

وأوضحت كريمة طالب. التي انتخبت على رأس الاتحادية، شهر أكتوبر 2022: “كل الناس يعرفون بأن كرة اليد مريضة منذ سنوات”.

وواصلت رئيسة الاتحادية، في تصريحات خصت بها “النهار تي في”، عقب الفشل في بلوغ الدور الثاني لمونديال 2025: “لا يوجد أي شخص قادر على إصلاح الأمور في سنة أو سنتين. ومع مرور الوقت ستعود كرة اليد إلى سابق عهدها”.

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