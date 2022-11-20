كريمة طالب: “لم يكن لدي شك في اعادة انتخابي”
بقلم كريم تيغرمت
عبرت كريمة طالب، عن سعاتدها للثقة التي وضعت في شخصها، لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة اليد، بعد اعادة الانتخابات للمرة الثانية
وصرحت كريمة طالب، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “تفاجات نوعا ما في عدد المصوتين الذي كان كبيرا”.
كما أضافت: “لم يكن لدي شك في إعادة انتخابي، والحمد لله نتائج الانتخابات أثبتت بأن ثقتي كانت في محلها”.
وتابعت كريمة طالب: “في المرة السابقة تسرعنا نوعا ما في مباشرة مهامنا، حليا علينا انتظار اعتماد الاتحاد الدولي لكرة اليد قبل مباشرة مهامنا”.
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