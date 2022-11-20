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الرياضة

كريمة طالب: “لم يكن لدي شك في اعادة انتخابي”

بقلم كريم تيغرمت
كريمة طالب: “لم يكن لدي شك في اعادة انتخابي”
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عبرت كريمة طالب، عن سعاتدها للثقة التي وضعت في شخصها، لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة اليد، بعد اعادة الانتخابات للمرة الثانية

وصرحت كريمة طالب، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “تفاجات نوعا ما في عدد المصوتين الذي كان كبيرا”.

كما أضافت: “لم يكن لدي شك في إعادة انتخابي، والحمد لله نتائج الانتخابات أثبتت بأن ثقتي كانت في محلها”.

وتابعت كريمة طالب: “في المرة السابقة تسرعنا نوعا ما في مباشرة مهامنا، حليا علينا انتظار اعتماد الاتحاد الدولي لكرة اليد قبل مباشرة مهامنا”.

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