كريمة طالب :”مستعدون لاحتضان منافسات عربية وإفريقية وعالمية”
بقلم عزيز طالبي
كشفت رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد كريمة طالب على وجود نية في الترشح لاحتضان دورات افريقية وعالمية في المنافسة.
وقالت كريمة طالب في تصريح لـ “النهار” اليوم الأحد :”سنترشح لاحتضان دورات افريقية و عالمية و نجهّز ملفات لاحتضان عدة مناسبات افريقية وعربية وعالمية”.
وأضافت رئيس الاتحادية الوطنية ” من هذا المكان ستعود كرة اليد إلى الواجهة الدولية”.
كما ختمت كريمة طالب”البطولة الوطنية وخلاص لا تكفي”.
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