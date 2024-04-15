كريمة طالب: “نتوقع مستوى عال في بطولة إفريقيا للأندية المقررة بوهران”

تحدثت رئيسة الاتحاد الجزائري لكرة اليد كريمة طالب، عن تنظيم النسخة الـ40 من بطولة إفريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس المقررة بوهران، ما بين 18 إلى 27 أفريل.

وصرحت كريمة طالب، في ندوة صحفية: “أتمنى أن يكون لهذه البطولة صدى اعلامي كبير، بتنظيمها مجددا في الجزائر بعد غياب دام 25 سنة”.

كما أضافت: “هذه البطولة ستجري بمشاركة أقوى وأحسن الأندية على المستوى الإفريقي، ما يعني بأن المستوى سيكون عالي”.

وأردفت: “بلغنا المرحلة الناهائية من التحضيرات لهذه البطولة، ولمسنا رضى كبير سواء من الأندية المشاركة، أو الإتحاد الإفريقي للعبة”.

وتابعت كريمة طالب: “العديد من الأندية الجزائرية ستكون لها فرصة الاحكتاك بالمستوى الإفريقي الكبير خلال هذه البطولة”.