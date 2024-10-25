كريمة طالب: “نطمح لبلوغ المنتخب الوطني رجال للدور الثاني من مونديال كرة اليد”

أبرزت رئيسة الاتحاد الجزائري لكرة اليد، كريمة طالب، الهدف المسطر للمنتخب الوطني لكرة اليد رجال، من مشاركته في مونديال المقبل.

وصرحت كريمة طالب، في هذا الخصوص، لـ(و.أ.ج): “نهدف إلى التأهل للدور الثاني من المونديال المقبل، رغم صعوبة المهمة”.

كما أضافت: “سيجري المنتخب الوطني عددا من التربصات، تتخللها بعض المباريات الودية، تحسبا للمشاركة في المونديال القادم”.

يذكر أن قرعة الطبعة الـ29 لبطولة العالم، قد أوقعت المنتخب الجزائري في المجموعة الثانية، إلى جانب حامل اللقب منتخب الدانمارك، بالإضافة الى تونس، وايطاليا.