كريمة مكاوي تبلغ ربع نهائي الدوري العالمي للكاراتي

حجزت مصارعة الكاراتي الجزائري، كريمة مكاوي، مقعدا في ربع نهائي الدوري العالمي باريس 2024.

وتأهلت كريمة مكاوي، في وزن أقل 68 كيلوغرام، عقب تصدرها مجموعتها برصيد ثلاثة انتصارات.

وفازت المصارعة الجزائرية، على كل من الأوكرانية سيليمينيفا إلينا، والبولندية فيكتوريا غرينر والسلوفاكية كريفدوفا سارة، على أن تلاقي في ربع النهائي الإيطالية سيلفيا سيميرارو.

وتشارك الجزائر في الدوري العالمي، الـ 26 والـ 28 جانفي الجاري، بـ 10 مصارعين، وإلى جانب كريمة مكاوي، ستكون الجزائر ممثلة بكل من صابر بن مخلوف وسيليا ويكان وسكور ريان. ولويزة أبو ريش، وميدي شيماء، وأوديرة شيماء. وسالمي علاء، وميدون فالح وحسين دايخي.