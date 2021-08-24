كريم السباعي :”هذا هو سر قوة السياربي”

أكد المدرب المُساعد في شباب بلوزداد، كريم السباعي، بأن تتويج أبناء لعقيبة باللقب لثاني مرة على التوالي، ولثامن مرة في تاريخهم، لم يأت من العدم، بل بفضل مجهودات جبارة قام بها اللاعبون، الطاقم الفني والإدارة والأنصار، طيلة موسم شاق جدا، وبطولة لعبت بـ20 فريقا كاملا. وشرح التقني التونسي تفاصيل فرض السياربي لمنطقها عند نزوله ضيفا على تلفزيون النهار.

وصرّح التقني التونسي قائلا :”قوتنا كانت في تحضيرنا الجيد لجميع المُنافسين، ودراستهم بشكل دقيق، وعدم الإعتماد على طريقة لعب وحيدة في جميع المُباريات، مما يجعل عامل المُفاجأة متواجدا دائما من جهتنا”.

وواصل في سياق مُتصل :”أولا كنا نعمل على تعطيل نقاط قوة المُنافسين، وبعدها نخادعهم بالتحرك من الجهة التي لم نكن نتعود عليها، وهذا عمل تكتيكي كبير أعطى ثماره في نهاية الموسم، وأعتقد بأننا لو نواصل بنفس المجموعة فإننا قادرون على التطور بشكل أكبر”.

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