كريم بحار: تحصلنا على ترخيص لإجراء 30 رحلة لنقل عمال سوناطراك من وإلى الجنوب

الوطني
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كريم بحار: تحصلنا على ترخيص لإجراء 30 رحلة لنقل عمال سوناطراك من وإلى الجنوب
بقلم فوزية.م

تحصلت شركة الطاسيلي للطيران على ترخيص خاص لإجراء ثلاثين رحلة جوية لنقل عمال مجمع سوناطراك من وإلى الجنوب.

كشف مدير الإتصال بطاسيلي للطيران، كريم بحار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “الشركة تشرع في إجراء ثلاثين رحلة جوية وذلك خلال الفترة الممتدة بين 11 إلى 24 أفريل الجاري لنقل عمال سوناطراك”.

وقال بحار أن العملية جاءت “بطلب من سوناطراك، و بعد الحصول على ترخيص خاص بالطيران لدى الهيئات المختصة، شرعنا اليوم أمس في عملية نقل عمال سوناطراك من و إلى الجنوب”.

وأشار المتحدث “أن هذه العملية جندت لها الشركة جميع أسطولها “15 طائرة”.

 


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