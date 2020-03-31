كريم بحار: جميع طائرات الطاسيلي متواجدة بمطار الجزائر وتخضع لبروتوكول تقني يومي

كشفت شركة الطيران الطاسيلي أن جميع طائراتها موجودة على مستوى مطار هواري بومدين وتخضع لبروتوكول تقني.

قال مدير الإتصال لشركة طيران الطاسيلي، كريم بحار، اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “جميع طائرات الشركة موجودة على الأرض لفترة مفتوحة بسبب جائحة فيروس كورونا”.

وأضاف بحار أن “هذا الإجراء تم إتخاذه عشية اتخاذ الحكومة قرار التوقيف المؤقت لجميع الرحلات الجوية”.

وأكد مدير الإتصال لشركة الطاسيلي أن “مجموع 15 طائرة منها 7 طائرات من نوع بوينغ و8 من نوع بومبارديي، المكونة لأسطول شركة طيران الطاسيلي موجودة حاليا على مستوى مطار الجزائر العاصمة”.

مشيرا في السياق ذاته “أنها تخضع لبروتوكول تقني يومي يُمكن من الحفاظ عليها وصيانتها”.

كما أكد المتحدث أنه “تم الغاء الرحلات الداخلية المنتظمة للشركة منذ 22 مارس، في حين تم الغاء الرحلات الدولية منذ 19 مارس”.

وقال بحار أن الشركة “تحصلت لدى الجهات المختصة، على ترخيص للقيام ببعض الرحلات لإجلاء عمال النفط من الجنوب نحو الشمال بطلب من سوناطراك “.

وأشار المتحدث أنه “تم اجراء آخر رحلة يوم 26 مارس من حاسي مسعود نحو الجزائر العاصمة”.