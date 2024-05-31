كريم بن زيمة بألوان مولودية الجزائر

ظهر كريم بن زيمة نجم الكرة الفرنسية صاحب الأصول الجزائرية، اليوم الجمعة، بألوان مولودية الجزائر الحائز بلقب البطولة الوطنية.

ونشرت الصحفية الفرانكوجزائرية سامية بن يونس، صورة لها رفقة نجم اتحاد جدة، بن زيمة، بقبعة لإلتراس نادي مولودية الجزائر.

ويبدو أن ما فعله و ما يفعله أنصار مولودية الجزائر، بلغ مسامع النجوم الكبار، عبر وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة في الداربيات العاصمة التي تجمعهم بالفرق المنافسة في شاكلة شباب بلوزداد واتحاد العاصمة.

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