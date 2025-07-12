كريم بن زيمة ولينا خضري يدخلان القفص الذهبي

عقد نجم كرة القدم الفرنسي، من أصول جزائرية، كريم بن زيمة، قرانه، على الممثلة الجزائرية، لينا خضري في جزيرة كورسيكا جنوب فرنسا، في حفل خاص تميز بالخصوصية والأناقة.

وأقيم حفل الزفاف في منتجع “لانيونو” الفاخر في أعالي مدينة أجاكسيو. وهو موقع يطل على مياه البحر الفيروزية، ويحيطه مشهد طبيعي خلاب من الأشجار والصخور.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، إقتصر الزفاف على حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

كما استأجر بن زيمة العقار بالكامل لمدة 4 أيام لضمان الخصوصية التامة، فيما لم تُعرف تفاصيل دقيقة عن قائمة المدعوين أو فستان العروس.

وتداولت وسائل إعلام فرنسية خبر عقد القران في الساعات الماضية. بعد أن كشفت مجلة “باريس ماتش” مؤخراً أن الثنائي على وشك الزواج. قبل أن تؤكد صحيفة “كورسي ماتان” المحلية أن الحفل قد أُقيم بالفعل.