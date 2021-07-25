قناة النهار وفـ.ـاة الإعلامي بالتلفزيون العمومي كريم بوسالم متأثرا بفيروس كورونا بقلم قناة النهار نشر في 25 جويلية 2021 - 10:07 كريم بوسالم شارك غرِّد 472 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964245 اقرأ أيضا هؤلاء هم وزاراء الحكومة الجديدة قناة النهار 07 جويلية الصيف يحلى معانا: السياحة العلاجية..وماذا يقدمه مركز طلاسو للعلاج بمياه البحر قناة النهار 07 جويلية لقاء خاص مع "جرعة أمل" في برنامج 360 قناة النهار 09 جويلية إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني.. أبرز محطات الرجل قناة النهار 08 جويلية