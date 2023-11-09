أشرف الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار”، لمين سدراتي، على تنصيب كريم بولعيون رئيسا مديرا عاما جديدا لمركب سيدار الحجار للحديد و الصلب التابع لمجمع “سيدار” خلفا للطفي كمال مانع.

وجرت مراسم التنصيب على مستوى المركب، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات المعدنية والصلب “إيميتال” و الإطارات المسيرة بمجمعي “سيدار” و”إيميتال” و كذا مركب الحجار والشريك الاجتماعي للمركب.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب بولعيون الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لشركة الإنشاءات المعدنية التابعة لمجمع إيميتال عن “إرادته القوية لبذل كل الجهود والتعاون مع مختلف الشركاء بالمؤسسة لتمكين المركب من استعادة مكانته على الساحة الاقتصادية للحديد والصلب”.