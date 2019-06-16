 كريم جودي.. عمار تو و زوخ اليوم أمام المحكمة العليا..!

بعد إيداع أويحيى وسلال وبن يونس الحبس المؤقت

قاضي التحقيق يستمع صباحا إلى جودي وفي المساء لعمار تو

سيمثل، اليوم، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا كل من الوزيرين الأسبقين، كريم جودي وعمار تو، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.

وذلك أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا كما سيتم التحقيق مع والي البيض.

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير النقل الأسبق عمار تو،

سيمثلان اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، فيما سيمثل هو الآخر والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا.

وأضافت مراجع «النهار» بأنه سيتم الاستماع لأقوالهم بعد جرّ عدد من الوزراء الأسبقين للمثول أمام المحكمة

العليا، وذلك بعد توجيه تهم لهم تتعلق بقضايا تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وحسب مصادر «النهار»، فإن مثول وزير المالية الأسبق كريم جودي، سيكون في حدود الساعة التاسعة صباحا،

فيما يكون مثول وزير النقل الأسبق عمار تو سيكون بعد الظهيرة في حدود الساعة الثانية زوالا.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية ماي الفارط على النائب العام لدى

المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في

شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين زعلان عبد الغني وتو عمار وطلعي بوجمعة وجودي

كريم وبن يونس عمارة وبوعزڤي عبد القادر وغول عمار وبوشوارب عبد السلام وزوخ عبد القادر

وخنفار محمد جمال وسلال عبد المالك وأويحيى أحمد، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، قد أمر بإيداع كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال

ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس وكذا الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بسجن الحراش، كما

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بوضع وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية.