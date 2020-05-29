كريم حقي: “بن سبعيني الأفضل عربيا ولا أريد التمييز بين محرز صلاح وزياش”

اعتبر الدولي التونسي السابق كريم حقي، أنّ مدافع الخضر ونادي مونشنغلادباخ الألماني، رامي بن سبعيني، أفضل مدافع عربي حاليا، كما أثنى على الثلاثي محرز، صلاح وزياش.

وصرح كريم حقي، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “أرى أن الجزائري رامي بن سبعيني، أفضل مدافع عربي حاليا”.

وبخصوص الثلاثي محرز، صلاح وزياش، رفض المدافع السابق لبايرن ليفركوزن الألماني التمييز بينهم، مكتفيا بقول.

“تألق هذا الثلاثي هو شرف كبير لكل العرب، لا أريد التمييز بينهم، أنا أشجعهم لمواصلة تشريف بلدانهم وإعطاء صورة ايجابية عن اللاعب العربي”.

يذكر أن كريم حقي، يعد أحد أبرز نجوم الكرة التونسية، وسبق له التتويج بكأس أمم إفريقيا 2004، وحمل ألوان عديد الأندية الأوروبية على غرار بايرن ليفركوزن، شتوتغارد، وغيرها.