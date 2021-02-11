كريم خلفان: تلقينا 48 مقترحا حول وثيقة مشروع قانون الإنتخاب

كشف البروفيسور كريم خلفان، عضو لجنة الخبراء المكلفة صياغة مقترحات قانون الإنتخابات، أن اللجنة تلقت 48 مقترحا حول مسودة قانون الإنتخابات.

وأضاف كريم خلفان خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن اللجنة ستتولى دراسة جميع المقترحات التي وصلت من الأحزاب.

وأكد أنه سيتم إستخلاص التوجهات الأساسية وصياغتها بأمانة قبل رفع التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية باعتباره صاحب المشروع.

وكشف خلفان، أن توجه رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في قانون الإنتخابات له دلالة كبيرة للمجتمع السياسي والعمل السياسي.

وحول المقترحات، قال خلفان أنها تتمحور حول مسألة الشباب والمناصفة والحملات الانتخابية ومراقبة المال والتوقيعات.

بالإضافة إلى النمط الإنتخابي ودور السلطة والمستوى التعليمي، مشيرا إلى وجود مقترحات أخرى خارج النص تتمحور حول مسائل تقنية.