كريم خلفان يُتابع عملية تصويت الجالية الوطنية من مقر السلطة المستقلة للإنتخابات

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، البروفيسور كريم خلفان، على متابعة بداية عملية الاقتراع الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، مباشرة من قاعة العمليات المخصصة لذلك، بالمقر المركزي للسلطة المستقلة.

وحسب بيان للسلطة، إنطلقت اليوم السبت، عملية تصويت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وفقا للتوقيت المحلي لكل بلد.

وأشرف البروفيسور كريم خلفان، رفقة مداح رشيد، المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، وعضو مجلس السلطة المستقلة، وإطارات من وزارة الشؤون الخارجية، على متابعة بداية عملية الاقتراع.

حيث تم الاطلاع على الاحصائيات الآنية الخاصة بالمشاركة في عملية التصويت. كما تم معاينة التنظيم المحكم بمراكز التصويت على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.