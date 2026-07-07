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كريم خلفان يُسلم النتائج المؤقتة للإنتخابات لرئيسة المحكمة الدستورية

بقلم نادية بن طاهر
كريم خلفان يُسلم النتائج المؤقتة للإنتخابات لرئيسة المحكمة الدستورية
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استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم الثلاثاء، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، مرفوقا بأعضاء من مجلس السلطة.

وحسب بيان للمحكمة الدستورية، سلّم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، لرئيسة المحكمة الدستورية، النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ليوم 2 جويلية 2026..

وحضر هذا الإستقبال، أعضاء من المحكمة الدستورية، حسب ذات البيان.

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