كريم رمزي يستفز أنصار الخضر: “هاتولنا الجزائر في تصفيات كأس العالم “

واصل الإعلامي “كريم رمزي” في القناة الأولى المصرية إستفزاز الجماهير الجزائرية، من خلال التغريدات التي نشرها على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر.

حيث إعتبر كريم رمزي أن الإعلامي التونسي “عصام الشوالي” هو رجل المباراة التي جمعت المنتخب الجزائري أمام نظيره المصري بالرغم من السقطات التي وقع فيها بإنحيازه لمنتخب الفراعنة.

ونشر كريم رمزي تغريدة أخرى بعد نهاية المباراة جاء فيها: : “هاتولنا الجزائر في تصفيات كأس العالم “.

وانتهى لقاء الأشقاء بين المُنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري سهرة الثلاثاء بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

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ومنح محمد أمين توغاي التقدم للخضر في الدقيقة الـ19 بينما عدل عمرو السولية لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ60.

المواجهة التي جرت باستاد الجنوب بقطر تدخل لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمُنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

وتقاسم الخضر والفراعنة صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط لكل منتخب.

كما تساوى المنتخبين في عدد الأهداف المسجلة بـ7 أهداف لكل منتخب كما تلقى الخضر ومصر هدف وحيد فقط خلال ثلاث جولات.

ومن ناحية اللعب النظيف تفوق المنتخب المصري بعد تلقيه لثلاث بطاقات صفراء في لقاء اليوم بينما تلقى الخضر 4 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء لتيطراوي.

وعبر المدرب الوطني “مجيد بوقرة” عن عدم رضاه من قرارات الحكم الذي أدار مواجهة الخضر أمام مصر.

وقال “الماجيك” في تصريحات صحفية مباشرة عقب نهاية اللقاء:”كانت لدينا فترات جيدة في اللقاء وكانت لدينا أيضا فترات سيئة”.

كما أضاف:”تأثر زملاء القائد ياسين براهيمي من الناحية البدنية أمام مصر”.

كما ختم:”لكن أنا سعيد جدا بالمردود المُقدم من اللاعبين خاصة من الناحية التكتيكية”.

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