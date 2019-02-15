كريم زاوي: ” إذا هوما فيتا كلوب..حنا شبيبة الساورة”

ثمّن مدرب فريق شبيبة الساورة، كريم زاوي، الفوز الذي حققه فريقه أول أمس على حساب فيتا كلوب الكونغولي في إطار دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتحدث كريم زاوي صبيحة اليوم عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى عن أهداف الفريق البشاري في المنافسة الإفريقية قائلا:

“بكل تواضع اللاعبين كانوا في المستوى وأدوا مباراة بطولية، حتى لو أنهم فيتا كلوب فنحن شبيبة الساورة وكنا أحسن منهم فوق أرضية الميدان”.

وأضاف:”لا أملك أي ضغط في بشار، الإدارة وضعت ثقتها في نفسي، وأكملت المسيرة التي قام بها المدرب نبيل نغيز، وقضيت على الضغط السلبي الذي كان يعاني منه اللاعبين، وإن شاء الله نواصل على نفس المنوال”.

وإختتم حديثه قائلا: “الفريق يكبر بعد كل مباراة، ويؤمن بقدراته، والحلم هو التأهل إلى الدور المقبل، وسنحضر جيدا لفريق سيمبا، والعمل على إستغلال نقاط ضعف هذا الفريق، بالإضافة إلى إستغلال عاملي الأرض والجمهور”.