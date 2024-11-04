كريم زاوي مدرباً لنصر حسين داي

أعلنت إدارة نصر حسين داي تعاقدها مع المدرب كريم زاوي للإشراف على العارضة الفنية للفريق بداية من الجولة القادمة.

وسيشرف المدرب كريم زاوي على فريق النصرية خلفاً لسابقه عبد الغني بوفنارة.

وسيشرع في عمله، بمساعدة محمد بوطاجين، ومدرب الحراس صالح كمال. والمحضر البدني جلطي.

وسبق لابن حي “المقرية” بحسين داي أن أشرف على العارضة الفنية لفريق واد سلي بداية الموسم الحالي.

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