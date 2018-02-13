كريم زياني: “حلمي كان دائما حمل قميص المنتخب الجزائري”

أكد كريم زياني لاعب الخضر السابق لما حل ضيفا على قناة “بيين سبورت” الفرنسية، أنه كان يحلم دائما باللعب للمنتخب الجزائري ولا ينسى أبدا أول مباراة له بألوان الخضر.

وقال كريم: “لدي جنسيتين وأنا فرنسي كذلك لكني كنت أحلم دائما باللعب للمنتخب الجزائري”.

وأضاف: “كان حلمي وحققته، من أجلي ومن أجل والدي ومن أجل أجدادي أيضا”.

وتابع: “أول مباراة لي كانت ضد بلجيكا في عنابة، الملعب كان مكتظ عن آخره، أكثر من 60 ألف متفرج”.

وأردف: “تلك كانت أول مرة ألعب فيها ضد جمهور مثل الجمهور الجزائري، كانت لحظة رائعة”.