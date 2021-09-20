كريم زياني مديرا رياضيا لشبيبة القبائل

اتفقت ادارة شبيبة القبائل مع الدولي السابق كريم زياني، من أجل تعيينه في منصب مدير رياضي للنادي.

واستقرت ادارة الشبيبة على قائد الخضر سابقا، رغبة منها في الاستفادة من خبرته في عالم كرة القدم والمناجمنت بصفة خاصة.

ويراهن الرئيس الجديد لشبيبة القبائل يزيد ياريشان، على بناء ادارة محترفة من شأنها اعادة هيبة الكناري.

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