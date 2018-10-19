كريم شتوف: “لن أبيع أسهم النادي الهاوي”

أكد رئيس النادي لهاوي لشباب بلوزداد، كريم شتوف، عن رفضه المطلق لبيع أسهم النادي الهاوي، للشركة الراغبة في شراء أسهم شباب بلوزداد.

وصرح كريم شتوف، للإذاعة الوطنية: “ما دمت رئيسا، لن أبيع أسهم النادي الهاوي، حتى أتمكن من الحفاظ على شعار وهوية شباب بلوزداد، والدفاع عنه”.

وأضف: “النادي الهاوي إتفق مع الشركة المهتمة بشراء نادي شباب بلوزداد، على ترك 47 من أسهم الفريق للنادي الهاوي”.

وتابع: “أعضاء النادي الهاوي أظهرو حسن نيتهم في الحفاظ على هوية الفريق، وهدفنا الوحيد هو مصلحة شباب بلوزداد”.