كريم صاولة يخلف عاصيمي في مولودية وهران

أعلنت إدارة فريق مولودية وهران، قيامها بتغيير على مستوى الجهار الفني للفريق، وبالتحديد في منصب مدرب حراس مرمى الفريق.

وكشفت إدارة الحمراوة، في بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايسبوك”، قرارها بترقية مدرب حراس مرمى الرديف، كريم صاولة، إلى الفريق الأول.

وعلى ضوء هذا القرار، سيخلف كريم صاولة، زميله المدرب الآخر لحراس مرمى الفريق، رضا عاصيمي.

يذكر أن فريق مولودية وهران، يخوض حاليا تربصا تحضيريا، بمستغانم، تحت اشراف المدرب عبد القادر عمراني، لمحاولة تصحيح مسار الفريق في قادم جولات البطولة.