كريم طابو أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر هذا الأربعاء

سيمثل كريم طابو، الأربعاء المقبل، أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الكائن بحي رويسو بالعاصمة.

وأعلن جعفر طابو، عبر حسابه على “الفايسبوك”، الليلة السبت، أن شقيقه كريم طابو سيمثل أمام غرفة الاتهام، الأربعاء المقبل، للنظر في طلب الإفراج عنه.

ويُفهم من هذا المنشور أن هيئة الدفاع عن طابو قد استأنفت قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد إيداعه الحبس المؤقت.

وكان طابو قد جرى توقيفه، للمرة الثانية، نهاية سبتمبر الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من الإفراج عنه من طرف مجلس قضاء تيبازة.

ومثل كريم طابو بعد توقيفه للمرة الثانية، أمام محكمة سيدي امحمد، أين وجهت له تهم نشر وتوزيع منشورات وفيديوهات تحريضية.

وكريم طابو البرلماني والقيادي السابق في حزب جبهة القوى الاشتراكية، قبل استقالته منه، هو مؤسس والناطق الرسمي لحزب الإتحاد الديموقراطي والإجتماعي، غير المعتمد.