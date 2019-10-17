كريم طابو يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة القليعة

يمثل الناشط السياسي كريم طابو في هذا الأثناء أمام قاضي التحقيق بمحكمة القليعة

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار اون لاين، فإن طابو يتم التحقيق معه في إطار القضية الأولى المتابع فيها و المتعلقة بالمساهمة وقت السلم في محاولة إحباط الروح المعنوية لأفراد الجيش.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخضع فيها طابو للتحقيق بعد وضعه تحت الرقابة القضائية والإفراج عنه في نفس القضية بقرار من غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة

وتجد الأشارة إلى أن طابو، قد تم إيداعه سجن الحراش في قضية ثانية هو متابع فيها متعلقة بتوزيع منشورات تحريضية.