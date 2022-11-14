قناة النهار كريم عريبي: أشكر المدرب بلماضي على ثقته وبالإنتقادات أستطيع تطوير مستواي بقلم النهار أونلاين نشر في 14 نوفمبر 2022 - 18:53 شارك غرِّد أرسل 19 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8JS9k اقرأ أيضا يحيى طبيش: الإنسان السعيد قوي في المجتمع والتعاسة والحزن أصبحت ضعف قناة النهار 27 أكتوبر إرتفاع النمو الإقتصادي وتراجع التضخم..هذه توقعات الحكومة خلال 2023 - 2025 قناة النهار 29 أكتوبر رئيس الجمهورية يستقبل ولي عهد المملكة الأردنية ورؤساء جزر القمر.. الصومال وتونس قناة النهار 03 نوفمبر بهية.. من غسل الأواني في المطاعم إلى شاف متخصصة في إعداد مختلف الأطباق قناة النهار 27 أكتوبر toutes options: أسرار وتجهيز دهانات السيارات قناة النهار 29 أكتوبر "وزير الخارجية التونسي :" تسوية القضية الفلـ.ـسطينية هو الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط قناة النهار 29 أكتوبر مـ.ـافيا التأشيرات تتوغل.. 5 ملايين سنتيم ثمن موعد فقط .. وممثلية إسبانيا بالجزائر تردّ قناة النهار 04 نوفمبر طالع هابط: تجار سوق" الروتشار" بالجزائر العاصمة يشتكون من زيادة الإيجار التي فرضتها البلدية قناة النهار 13 نوفمبر Toutes options: جلد فاخر وألكانتارا على عجلة القيادة والمقاعد.. قناة النهار 12 نوفمبر السفير الفرنسي: الجزائر بلد جميل جدا وفيه طبيعة خلابة وساحرة وثري بالثقافات قناة النهار 10 نوفمبر