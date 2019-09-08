كريم يونس: “إحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الإنتخابات” 

أفاد كريم يونس منسق هيئة الحوار والوساطة، أنه تم إقتراح 120 تعديلا على قانون الإنتخابات الحالي.

وأضاف كريم يونس خلال ندوة صحافية، أن الهيئة قامت بدراسة القانون الإنتخابي الحالي، ومشروع السلطة المستقلة وقانون الإنتخابات.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الهيئة المكلفة بالوساطة والحوار فتحت فضاءها لكل الذين استجابو لدعوتها على غرار الأحزاب والجمعيات.

كما قامت اللجنة بتدوين كل الإقتراحات في تقريرها العام مع إيجاد آليات إحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم والإتشراف على الانتخابات.

كما ستقوم السلطة بكل المهام الانتخابية على غرار مراجعة القوائم الإنتخابية وإعلان نتائج الإنتخابات.

وستقوم السلطة أيضا باستقبال ملفات المترشحين، وهي مخولة لفرز الأصوات.

وأضاف كريم يونس، أن السلطة تتشكل من كفاءات من المجتمع المدني قضاة ومساعدي جهاز العدالة وشخصيات وطنية وممثلين عن الجالية.