كريم يونس: التقرير النهائي سيقدم لكل الأحزاب وسيكشف للرأي العام

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، أن التقرير النهائي سيقدم لجميع الأحزاب وسيكشف للرأي العام.

وأوضح رئيس الهيئة، إلى أن التقرير سيقدم للأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية والأسرة الإعلامية، من أجل إتاحة للجميع فرصة النقاش.

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، أن اللجنة، تحاورت مع 5670 جمعية من مختلف الفئات،في ظرف زمني قصير.

وقال منسق هيئة الوسال كريم يونس على هامش،لقائه مع رئيس الدولة،عبد القادر بن صالح،إن الهيئة تمكنت من إقناع الأغلبية،أنها فضاء للتنسيق وليس للتفاوض.

وأضاف كريم يونس، أن التقرير الذي تم تقديمه لبن صالح، كان نزيها وشفافا في رفع الانشغالات وتدوين كل المساهمات.