كريم يونس: السبب الرئيسي للرشوة في الجزائر هو البيروقراطية

صرح كريم يونس وزير الدولة وسيط الجمهورية اليوم الخميس أن السبب الرئيسي للرشوة في الجزائر هو البيروقراطية.

وخلال لقاء خص به النهار قال كريم يونس أن هيئة وسيط الجمهورية أساسها رفع الغبن عن المواطنين وتدليل الصعوبات ومحارية الفساد.

وإعتبر كريم يونس أن البيروقراطية هي سبب كل الآفات في كل القطاعات وهي التي تؤدي إلى الرشوة والفساد ولابد من محاربتها.

وقال كريم يونس خلال اللقاء هناك بعض المواطنين طلب منهم رشاوي ب50 مليون للحصول على سكناتهم

وكشف وسيط الجمهورية أن هيئته درست في الفترة مابين تم بين شهر فيفري وديسمبر 2020 حوالي 8797 عريضة.

كما قال وسيط الجمهورية “إستقبلت 2824 مواطن من أجل الإستماع لمشاكلهم”.