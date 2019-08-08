كريم يونس : “الشاب المعتقل بولاية عنابة في قضية رفع الراية تم إطلاق سراحه “

قال منسق الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، كريم يونس، إن الشاب المعتقل بولاية عنابة في قضية رفع الراية تم إطلاق سراحه.

وقد أقر قسم الجنح بمحكمة عنابة البراءة لـ” فتيسي نذير” من تهمة المساس بوحدة التراب الوطني، مع ارجاع المحجوزات المتمثل في العلم الوطني وراية الثقافة الأمازيغية .

للتذكير، التمست النيابة العامة لمحكمة عنابة، يوم الاثنين، 10 سنوات سجنا نافذا ضد فتيسي نذير.

واعتُقل المتظاهر يوم 5 جويلية، لرفعه الراية الأمازيغية أمام محكمة عنابة.

والتمس المدعي العام لدى المحكمة 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار.