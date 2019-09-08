كريم يونس: “الشروع في تسليم التقرير النهائي للأحزاب والجمعيات”

أعلن منسق لجنة الوساطة والحوار، كريم يونس، اليوم الأحد، عن الشروع في تسليم نسخة من الحصيلة النهائية لأشغال الهيئة، إلى الأحزاب السياسية، والجمعيات، والأمن الوطني، والشخصيات الوطنية.

وأضاف كريم يونس، خلال الندوة الصحفية لهيئة الوساطة والحوار بعد تسليم الحصيلة النهائية لأشغالها، أن سيتم تسليم التقرير، لمختلف الفاعلين بالوطن، لأجل فتح المجال أمامهم للحكم والقرار لضمان مصلحة الشعب.

بالإضافة إلى تسليم نسخة من التقرير النهائي للهيئة، إلى الأسرة الإعلامية، يضيف كريم يونس.

تقرير الفاعلين في الطبة السياسية النخب قواعد لاحرامك الشعبي الذين ساهمو في حل الازمة

وأضاف كريم يونس:”تشمل الأحكام والتدابير التي جاءت في مشروعي قانون السلطة المستقلة، وقانون الانتخابات:

اضطلاع السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات، بمسؤولية تنظيم والاشراف على جميع مراحل الانتخابات، من استقبال الترشيحات إلى الإعلان الاولي للنتائح.

الاستقلالية الادارية والمالية التامة للهيئة.

حذف 600 توقيع منتخب للترشح والابقاء فقط 50000 توقيع.

اعطاء فرصة أكبر للشباب المتواجد في الهيئة، من خلال رفع ممثلي المجتمع المدني إلى 20 من بين50 عضو.

الغاء شرط الـ40 سنة لعضوية الهيئة.

واقتراح الشهادة الجامعية للترشح”.