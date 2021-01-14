كريم يونس: بعض المواطنين طُلب منهم رشاوي بـ 50 مليون للحصول على سكناتهم

صرح كريم يونس وزير الدولة وسيط الجمهورية أن بعض المواطنين طُلب منهم رشاوي بـ 50 مليون للحصول على سكناتهم.

وخلال لقاء خص به “النهار” قال كريم يونس، أن أكثر العرائض التي وصلت للهيئة محتواها مشكل سكن إجتماعي كان أو ترقوي.

وأضاف كريم يونس فيما يخص السكن الترقوي، هناك بعض المواطنين دفعوا الشطر الأول والثاني ثم توقفوا عن الدفع.

وهناك بعض المواطنين من وجد مضايقات وحتى يحل مشاكله عليه المرور بالفساد ويقصد وسيط الجمهورية هنا الرشوة.

وكشف كريم يونس، أن بعض المواطنين طُلب منهم رشاوي بـ 50 مليون للحصول على سكناتهم.