كريم يونس: رفع تقرير مفصل لرئيس الجمهورية مع نهاية أول سنة من عمل الهيئة

قال كريم يونس وسيط الجمهورية، أنه سيتم رفع تقرير مفصل لرئيس الجمهورية مع اختتام اول سنة من عمل الهيئة.

وأضاف كريم يونس خلال زيارته إلى ولاية سيدي بلعباس، أنه رغم الوسائل البسيطة إلا أننا نسعى للإستماع لانشغالات المواطنين.

وأوضح أن المواطن يواجه يوميا صعوبات لاستعادة امواله واستخراج وتائقه المدنية للحصول على مواعيد الفحوصات الطبية.

وشدد كريم يونس على ضرورة التبليغ عن البيروقراطيون أصحاب النوايا السيئة ومعاقبتهم.

كما أكد ذات المتحدث، على تسهيل الاجراءات الادارية قدر الامكان لتخفيف الضغط النفسي الذي يعاني منه المواطن الجزائري.