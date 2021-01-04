كريم يونس: سجلنا عدة شكاوي بسبب الرشوة.. والتقرير السنوي سيكون جاهزا ومفصلا عن قريب

قال وسيط الجمهورية كريم يونس، أن مندوب وسيط الجمهورية ليس صوت الشعب بل صوت الشعب هم المنتخبين.

وأضاف كريم يونس، أن المندوب ليس محامي وليس والي أو قاضي و ليس موظف مع الادارة، فهو شخصية وطنية معين من الرئاسة.

وأكد كريم يونس، أن الدولة مستعدة للإستماع لكل فئات الشعب ولجميع إنشغالاتهم، ودور الوسيط حماية الحقوق والحريات الأساسية.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن هناك بعض الوسطاء ينصّبون أنفسهم ولاة وإدارات وهناك من يتدخل في السياسة وهذا ليس من صلاحيته.

وأوضح كريم يونس، أن المندوب دوره الحياد والدفاع عن حقوق المواطن والإدارة وماهو خير للبلاد.

وكشف في ذات السياق، أن التقرير السنوي سيكون جاهزا ومفصلا عن قريب.

وأكد كريم يونس، أنه تم تسجيل شكاوي حتى في بعض الوزارات بعد أن إستفحلت الرشوة في جميع طوابق إحداها.

وأوضح ذات المتحدث، أن المندوب له الحق في التدخل من أجل تنفيذ قرارات المحاكم.