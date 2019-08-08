كريم يونس: “طلبنا من رئيس الدولة إجراءات تهدئة وتغيير الحكومة الحالية”

قال كريم يونس منسق لجنة الوساطة والحوار، أنه وبعد مقابلة رئيس الدولة بطلب منه طالبنا بإجراءات التهدئة وتغيير الحكومة.

وأضاف كريم خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، أن العديد من الفاعلين في المجتمع المدني تجندو لإعداد مبادرة الوساطة.

وأشار منسق اللجنة، إلى أن أعضاء اللجنة هم أحرار ولا يمثلون الحراك الشعبي، مضيفا أنه سيتم الشروع في حوار يسمح بالوصول إلى حل توافقي لحل الأزمة.

وأفاد كريم يونس، أنه يتم حاليا التحضير لعقد ندوة وطنية سينبثق عنها تشكيلة هيئة تنظيم الإنتخابات.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه سيتم إعداد خارطة طريق للفترة الرئاسية المقبلة بعد فترة إنتقالية ومراجعة عميقة للدستور.