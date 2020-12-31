كريم يونس.. على المندوب المحلي التحلي بالتساهل والشفافية

شدد وسيط الجمهورية كريم يونس، على ضرورة تحلي المندوب المحلي بالتساهل والتوفيق بين المواطن والسلطات المحلية ليتمكنوا بالتكفل بشكاوى المواطنين.

وأشار يونس،إلى أن المندوبين،يجب أن يتمتعوا بكل قيم الشفافية والصرامة حتى يتمكن من العمل على توطيد أواصر ثقة المواطن بالدولة.

وأكد وسيط الجمهورية على “ضرورة أن يكون “المندوب المحلي مستقلا ويهتم بشكل خاص بانشغالات المواطنين.

وأضاف كريم يونس أنه من الضروري أن يعتني المندوب المحلي بصورته، لأن “الثقة بين المواطن والدولة ترص صفوف المجتمع”.

كما حث المتحدث في مداخلته، مختلف المصالح الولائية على الاستماع إلى الشكاوى والانشغالات التي يثيرها المواطنون من خلال الوسيط المحلي.