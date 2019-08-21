كريم يونس.. لا نملك أرضية ثابتة والرئيس الشرعي يجب أن يكون في المستوى العالمي

أكد منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، أنهم لا يملكون أرضية ثابتة وواضحة.

وأوضح كريم يونس، أن الهيئة تجمع الأفكار من جميع المشاركين في الحوار من أجل إصدار وثيقة متفق عليها من الجميع.

وقال ذات المتحدث، إن الرئيس الشرعي الذي سينتخب يجب أن يواصل تحسين الظروف للوطن.

كما أن الرئيس الشرعي للبلاد، عليه أن يكون في المستوى العالمي لأن –حسب قوله- لسنا وحيدين في العالم.

وأشار كريم يونس، أن الهيئة تذهب في هذا الاتجاه مع الأحزاب،التي تؤكد على ضرورة تهيئة سلطة شرعية تنظم انتخابات نزيهة.